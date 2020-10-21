İzmitli Perilerimiz Beşiktaş karşısında şov yaptı: 74-95

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş karşısında 95-74 galip gelerek, 5. maçında 4. kez sahadan zaferle ayrıldı. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu’nda oynanan maçta tam 6 oyuncumuz çift haneli sayılar üretti. İzmit ekibinde Egle ve Kübra 18’er, Dos Santos ve Jovanovic 14’er, Elif 12, Erica Wheeler de 11 sayı ile oynadı. Maçın en skorer ismi Beşiktaş adına 24 sayı atan Ivankovic’ti. İzmit Belediyespor, 6. maçını 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Çankaya Üniversitesi ile oynayacak. Müsabaka İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak. Çankaya ekibinde geçen sezon İzmit Belediyespor forması giyen Gizem Yavuz da forma giyiyor.