"2 binden fazla tespit edilmiş hastamız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 117 bin 943 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69 oldu. Son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 353 bin 426’ya çıktı. 68 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 513’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 507 artarak 308 bin 446’ya ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 504, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.6 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı; “Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.”