Erhan Altın 12 yıl sonra büyük heyecan yaşadı!

Misli.com’dan da canlı olarak yayınlanan Kocaelispor - İnegöl maçında Teknik Direktör Erhan Altın bu sezon ilk kez kulübede yer aldı. Çorum ve Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kalan Altın sahaya ilk ayak bastığında stada bakıp “Vay be” diyerek heyecanını gizleyemedi. Maç boyunca taktikler veren Altın 12 yıl sonra Kocaelispor takımını kulübeden koordine etti.