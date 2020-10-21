Kocaelispor’un rakibi İnegölspor’da kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı. Özellikle ilk yarıda Benhur, Yiğitali ve Bahattin’in net pozisyonlarında kalesinde devleşen Gökhan topun filelerle buluşmasına izin vermedi ve ilk yarının 0-0 sona ermesini sağlayan taraftı.