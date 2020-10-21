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21 Eki 2020 - 20:23- Spor G: 21 Eki 2020 - 20:25

Kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı!

Kocaelispor’un rakibi İnegölspor’da kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı.
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Kocaelispor’un rakibi İnegölspor’da kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı. Özellikle ilk yarıda Benhur, Yiğitali ve Bahattin’in net pozisyonlarında kalesinde devleşen Gökhan topun filelerle buluşmasına izin vermedi ve ilk yarının 0-0 sona ermesini sağlayan taraftı. 

21 Eki 2020 - 20:23 - Spor

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