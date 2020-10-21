Hürriyet, maçı mecburen locadan izledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor ile İnegölspor arasında oynanan maçı 107 no’lu locadan izledi. Statlara taraftarın açık olduğu süreçte maçları Maraton’dan kaçırmayan Hürriyet’e İzmit Belediye Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da eşlik etti. Hürriyet’in maç boyunca heyecanla maçı takip ettiği görüldü. Hürriyet, Benhur’un 58. dakikadaki golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.