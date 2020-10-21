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21 Eki 2020 - 21:01- Asayiş G: 21 Eki 2020 - 21:05

Konteyner taşıyan tır devrildi

Başiskele Kullar Varyant Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan konteyner taşıyan tırın orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit ymnünde seyir halinde olan Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner taşıyan tır, Başiskele Kullar Varyant Köprüsü üzerindeki virajda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza yaralanan sürücü Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tır ve konteyner, olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# İzmit

21 Eki 2020 - 21:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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