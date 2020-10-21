Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit ymnünde seyir halinde olan Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner taşıyan tır, Başiskele Kullar Varyant Köprüsü üzerindeki virajda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza yaralanan sürücü Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tır ve konteyner, olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
21 Eki 2020 - 21:01- Asayiş Güncelleme: 21 Eki 2020 - 21:05
Konteyner taşıyan tır devrildi
Başiskele Kullar Varyant Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan konteyner taşıyan tırın orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
# İzmit
21 Eki 2020 - 21:01 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.