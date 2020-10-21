3 oldu ama yine güç oldu: 1-0

Maç boyunca istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Körfez maçı, Benhur’un 58. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve 5 maç sonunda 10. puanına ulaştı. Yeni Teknik direktör Erhan Altın, ,eni stattaki ve bu sezon kulübedeki ilk maçını 3 puanla tamamlanın mutluluğunu yaşadı

BİZ KAÇIRDIK, RAKİP SEYRETTİ…

Son iki maçını kazanan Kocaelispor, ligde henüz 3 puanı bir arada göremeyen İnegölspor’u konuk etti ve maçı Benhur’un golü ile 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Maçın ilk yarısında etkili olan ve topu yönlendiren taraf Kocaelispor’du. İlk 45 dakikada Bahattin, Yiğitali ve Benhur ile net fırsatlar yakalayan Kocaelispor kaleci Gökhan’ı bir türlü geçemedi. İnegöl ekibinin ise ilk 45 dakikada kaleyi bulan tek bir pozisyonu dahi yoktu. Teknik direktör Erhan Altın özellikle ofans hattındaki futbolcuların çabuk düşünmesini istediği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

SON BÖLÜMLER STRESLİ GEÇTİ…

Karşılaşmanın ikinci yarısına da agresif başlaya Kocaelispor aradığı golü 58. dakikada son gün transferi Benhur ile buldu. Başarılı futbolcu attığı golün ardından maçı locadan izleyen ailene koştu. Ramazan’ın pasında kale önündeki Benhur sol köşeden fileleri havalandırdı. Kalan zaman dilimi içinde psikolojik olarak geri çekilen yeşil siyahlılarda Bahattin ve oyuna sonradan giren Cerem ile Batuhan Er beklentilerin çok altında kalırken, yapılan basit hatalar şaşırttı. Son bölümleri oldukça stresi geçen maçta çalan son düdüğün ardından Kocaelispor üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Kocaelispor altıncı maçında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

HABER: Erdem ÖVÜÇ – FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL





KOCAELİSPOR:1 – İNEGÖLSPOR:0



KOCAELİSPOR

1 BAYRAM OLGUN***

4 KEMAL CAN AYDEMİR**

14 YİĞİTALİ BAYRAK**

27 SEMİH KARADENİZ**

41 GÖKHAN MERAL***

(Dk. 85 ERDİNÇ KARAKAŞ?)

61 NUMAN ÇÜRÜKSU***

72 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR***

77 BENHUR KESER**

88 RAMAZAN ÇEVİK**

(Dk. 76 CEREM TALHA DİNÇER?)

89 MESUT ÖZDEMİR***

99 BAHATTİN KÖSE*

(Dk. 59 BATUHAN ER*)



YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

7 HAKAN DEMİRCİ

22 MURAT CEM AKPINAR

24 MERVAN YUSUF YİĞİT

36 BİLAL ÇUBUKÇU

57 TAHA BATUHAN YAYIKCI

80 İRFAN BAŞARAN



İNEGÖLSPOR

1 GÖKHAN SİVEREK***

5 GÖKHAN KURUMUŞ**

8 METİN YÜKSEL**

9 AHMET HAKAN ŞAHİN**

26 OGÜN ÇALIŞKAN**

16 SELİMCAN TEMEL**

(Dk. 73 YUNUS EMRE DUYAN*)

17 ABDULKADİR KUZEY**

(Dk. 67 DENİS TAŞKESEN**)

77 ERDAL KAYA

(Dk. 73 ERDEM SEÇGİN*)

23 OĞUZ ÇETİNKAYA**

25 BİLAL YILDIRIM***

42 ALİ AYDEMİR**

(Dk. 62 FATİH ÜGE*)



YEDEKLER

70 MERTCAN BABAT

3 ÖMER FARUK ŞENKAN

10 ERDİ CAN ŞEHİT

36 BERKAN ÇELİK

11 EMİR ÖZSOY



GOLLER: Dk. 58 Benhur (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 41: Muhammed, Dk. 77 Batuhan Er (Kocaelispor) Dk. 90+2 Enis (İnegöl)



STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Süleyman Bahadır**, Hasan Cebeci*, Bedirhan Soydemir**