Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Eki 2020 - 21:59- Spor G: 21 Eki 2020 - 22:02

3 oldu ama yine güç oldu: 1-0

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezonun 5. maçında İnegölspor’u konuk etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maç boyunca istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Körfez maçı, Benhur’un 58. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve 5 maç sonunda 10. puanına ulaştı. Yeni Teknik direktör Erhan Altın, ,eni stattaki ve bu sezon kulübedeki ilk maçını 3 puanla tamamlanın mutluluğunu yaşadı

BİZ KAÇIRDIK, RAKİP SEYRETTİ…

Son iki maçını kazanan Kocaelispor, ligde henüz 3 puanı bir arada göremeyen İnegölspor’u konuk etti ve maçı Benhur’un golü ile 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Maçın ilk yarısında etkili olan ve topu yönlendiren taraf Kocaelispor’du. İlk 45 dakikada Bahattin, Yiğitali ve Benhur ile net fırsatlar yakalayan Kocaelispor kaleci Gökhan’ı bir türlü geçemedi. İnegöl ekibinin ise ilk 45 dakikada kaleyi bulan tek bir pozisyonu dahi yoktu. Teknik direktör Erhan Altın özellikle ofans hattındaki futbolcuların çabuk düşünmesini istediği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

SON BÖLÜMLER STRESLİ GEÇTİ…

Karşılaşmanın ikinci yarısına da agresif başlaya Kocaelispor aradığı golü 58. dakikada son gün transferi Benhur ile buldu. Başarılı futbolcu attığı golün ardından maçı locadan izleyen ailene koştu. Ramazan’ın pasında kale önündeki Benhur sol köşeden fileleri havalandırdı. Kalan zaman dilimi içinde psikolojik olarak geri çekilen yeşil siyahlılarda Bahattin ve oyuna sonradan giren Cerem ile Batuhan Er beklentilerin çok altında kalırken, yapılan basit hatalar şaşırttı. Son bölümleri oldukça stresi geçen maçta çalan son düdüğün ardından Kocaelispor üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Kocaelispor altıncı maçında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

HABER: Erdem ÖVÜÇ – FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL


KOCAELİSPOR:1 – İNEGÖLSPOR:0


KOCAELİSPOR
1 BAYRAM OLGUN***
4 KEMAL CAN AYDEMİR**
14 YİĞİTALİ BAYRAK**
27 SEMİH KARADENİZ**
41 GÖKHAN MERAL***
(Dk. 85 ERDİNÇ KARAKAŞ?)
61 NUMAN ÇÜRÜKSU***
72 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR***
77 BENHUR KESER**
88 RAMAZAN ÇEVİK**
(Dk. 76 CEREM TALHA DİNÇER?)
89 MESUT ÖZDEMİR***
99 BAHATTİN KÖSE*
(Dk. 59 BATUHAN ER*)

YEDEKLER
17 İSMET YUMAKOĞULLARI
7 HAKAN DEMİRCİ
22 MURAT CEM AKPINAR
24 MERVAN YUSUF YİĞİT
36 BİLAL ÇUBUKÇU
57 TAHA BATUHAN YAYIKCI
80 İRFAN BAŞARAN

İNEGÖLSPOR
1 GÖKHAN SİVEREK***
5 GÖKHAN KURUMUŞ**
8 METİN YÜKSEL**
9 AHMET HAKAN ŞAHİN**
26 OGÜN ÇALIŞKAN**
16 SELİMCAN TEMEL**
(Dk. 73 YUNUS EMRE DUYAN*)
17 ABDULKADİR KUZEY**
(Dk. 67 DENİS TAŞKESEN**)
77 ERDAL KAYA
(Dk. 73 ERDEM SEÇGİN*)
23 OĞUZ ÇETİNKAYA**
25 BİLAL YILDIRIM***
42 ALİ AYDEMİR**
(Dk. 62 FATİH ÜGE*)

YEDEKLER
70 MERTCAN BABAT
3 ÖMER FARUK ŞENKAN
10 ERDİ CAN ŞEHİT
36 BERKAN ÇELİK
11 EMİR ÖZSOY

GOLLER: Dk. 58 Benhur (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 41: Muhammed, Dk. 77 Batuhan Er (Kocaelispor) Dk. 90+2 Enis (İnegöl)


STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Süleyman Bahadır**, Hasan Cebeci*, Bedirhan Soydemir**

# Kocaeli, Körfez

21 Eki 2020 - 21:59 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı! mask
Kaleci Gökhan çok iyi bir maç çıkardı!
Erhan Altın 12 yıl sonra büyük heyecan yaşadı! mask
Erhan Altın 12 yıl sonra büyük heyecan yaşadı!
İzmit Belediyespor şov yaptı! “74-95” mask
İzmit Belediyespor şov yaptı! “74-95”
Bu nasıl bir seçim yahu başka futbolcu yok mu ?.. mask
Bu nasıl bir seçim yahu başka futbolcu yok mu ?..
Bölge antrenörleri semineri tamamlandı mask
Bölge antrenörleri semineri tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.tur sona eriyor mask
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.tur sona eriyor
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL