Prometeon Türkiye Fabrikasına, Tse’den Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi olarak, Türkiye’de İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, Covid-19 pandemisinin başından bu yana aldığı üst düzey önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden de geçerek "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini" almaya hak kazandı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili çalışanlarının sağlığını önceliğine alarak, gerekli önlem ve aksiyonları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere paralel olarak eksiksiz şekilde yerine getiren Prometeon Türkiye, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için tüm denetimleri başarı ile tamamladı.

Dolgetta: “Hem çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize aldık hem de hayati değere sahip ürünleri taşıyan lojistik sektörü için lastik üretmeyi sürdürdük”

Pandeminin en başından itibaren Prometeon Lastik Grubu’nun global iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile beraber ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin yönlendirmeleri kapsamında önlem ve aksiyon almaya başladıklarını belirten Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Antonio Dolgetta şunları kaydetti;

"Prometeon Türkiye olarak pandemi sürecinde çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak kritik önem taşıyan ürünlerin lojistik ve nakliyesi için hizmet sunan ağır ticari araç sektöründe önemli bir rol üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda üretim süreçlerimizi ve operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak üzere gerekli önlemleri en üst düzeyde almayı sürdürüyoruz. TSE denetçilerinin kontrolleri sonucunda almaya hak kazandığımız Güvenli Üretim Belgesi ile başta çalışanlarımızın sağlığına yönelik uygulama ve önlemlerimizi, aynı zamanda hijyenik, yüksek kalite standartlarında, güvenilir üretimimizi tescillemiş olduk. Prometeon Türkiye olarak, yaşadığımız bu kritik süreçte hayati değere sahip ürünleri taşıyan ağır vasıtalara var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 1960 yılında kurulan ilk lastik fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Prometeon Lastik Grubu’nun dünyadaki 2 fabrikası (Türkiye ve Mısır), 1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.