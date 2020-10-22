Gelecek’in gençleri Tanışma turunda

Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Sema Bozaba, İyi Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Gökçe Nesli Kondu ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar’ı ziyaret etti. Göreve yeni atanması dolayısıyla tanışma ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Bozaba, gençlerle ilgili düzenlenecek etkinlikler ve programlarda birlikte hareket etmek istediklerini vurguladı. Kötü yönetilen ülkede gençlerin umutlarının kırıldığı ve gelecekle ilgili hayal kuramadıkları ifade edilirken, yapılan anketlerde de görüldüğü gibi iktidarın en büyük korkusunun Z kuşağı olduğa dikkat çekildi.