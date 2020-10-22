İmeak DTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında yapılan toplantıda, denizcilik sektörüne ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıya, video konferans yöntemiyle katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, güncel ve ekonomik gelişmeleri aktardı.

“Sene başından itibaren Avrupa, mart ayında ise ülkemizde görülen Covid-19 salgını, en çok ekonomiyi etkiledi. Özellikle nisan ve mayıs aylarında ihracat ve ithalat neredeyse durma noktasına geldi. Mayıs ayından itibaren ise her ay belirgin bir yükseliş olurken, ağustos ayında yeniden kısmi bir düşüş oldu. Geçtiğimiz ay, yani eylülde ise dış ticaret rakamları tavan yaptı.” diye konuştu.

EYLÜL AYINDA İHRACATTA BU YILIN REKORU KIRILDI

Kocaeli gümrüklerinden alınan verileri aktaran Vedat Doğusel, “2 milyar 650 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam, pandeminin etkili bir şekilde başlamadığı ve herhangi bir kısıtlama adımlarının atılmadığı ocak ayından dahi 150 milyon lira daha fazla. Yani, eylül ayında ihracatta bu yılın rekoru kırıldı. Ağustos ayına göre bir milyarın üzerinde bir ihracat artışı var. İthalat da aynı şekilde 4 milyarla rekor kırdı.” dedi.

Pandeminin önümüzdeki aylarda hangi boyutlarda olacağının tahmin edilemediğini belirten Doğusel, sözlerine, “Böyle giderse her ay bir önceki ayın üzerine çıkılacak ve ekimde de, kasımda da, aralıkta da rekorlar yenilenecek. Bu rakamlara baktığımızda ekonomimizin toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 ay önce Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğumuzu açıklaması ve 2023 yılı itibariyle bu doğal gazın kullanılacağını kamuoyuna duyurması, Türkiye’nin enerji alanındaki makûs talihini değiştirecek bir gelişme olarak görüldüğünü açıklayan Başkan Vedat Doğusel, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cumartesi günü, doğal gaz konusunda ikinci büyük adım atıldı. Sakarya Gaz Sahası’nda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisinin bulduğu doğal gaz, bu konudaki ikinci müjde olarak kabul edildi. Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküpten 405 milyar metre küpe yükselmesi hepimize gurur verdi.

Bilindiği gibi ülkemiz bir enerji koridorudur ve doğal gazın keşfi, Türkiye’yi enerji üreten ülkeler arasına sokacaktır. Türkiye, ekonomideki en büyük prangasından kurtulacaktır, artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacaktır. Bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu sayede Türkvatandaşları, geleceğe artık daha da güvenle bakacaktır. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz.”

ÇABAMIZ TÜM ÇOCUKLARIMIZIN YÜZME ÖĞRENMESİ İÇİN

Şubenin proje çalışmalarına da değinen Başkan Doğusel, “Şubemiz, denize dair her konu ile ilgili farkındalık yaratmayı görev kabul etmektedir. Denizcilik yüzme ile başlar diyen odamız, tüm çocuklarımızın yüzme öğrenmesi için çabalamaktadır. Balıkçılığın öneminin herkes tarafından kavranması için yoğun çalışmalar icra edilmektedir. Denizin ekonomiye olan katkısı ile ilgili yediden yetmişe herkes bilgilendirilmektedir.

Kuşkusuz ki su altı da bizler için büyük öneme sahiptir. Su altında büyük bir miras vardır ve geçmişin gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu noktada da uğraş gerekmektedir. Su altının korunması gerektiği bu sebeple öncelikle geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi anlatılmalıdır. Sualtı mirasımızın çeşitli risklerle karşı karşıya olduğu düşünülürse, bu noktada yapacağımız çalışmaların önemi de daha iyi kavranır.

Bu noktada Kocaeli İlKültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğünün su altının keşfi ve su altının korunması ile ilgili çocuklara dönük yapacağı çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz. Kültürel mirasımızı tanıtacak olan kitap çalışması ile ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak katkımızı sonuna kadar vereceğiz. Kısaca, şube olarak bu çalışmanın bir parçası olacağız.” dedi.

ERSİN TATAR VE KIBRIS TÜRKLERİNE TEBRİK

“Diğer yandan ülkemizin Mavi Vatan’da tam bağımsızlık ilkesini destekleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerden çıkan sonuç bizleri çok mutlu etti. Mavi Vatan doktrinimizin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi. Kendisini ve Kıbrıs Türklerini yürekten tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KOCAELİ ÜLKEMİZE GELEN GEMİ SAYISINDA İLK SIRADA

Kocaeli ilimizin ekonomik verilerini de detaylarıyla aktaran Doğusel, “Yılın ilk dokuz ayında ihracatımızda -%15, ithalatımızda – binde 2 azalış izlenmiştir. En fazla ihracat yapılan gümrük kapımız 7 milyar 288 milyon dolar ile Derince’dir. İzmit Gümrük Müdürlüğü 5 milyar 773 milyon dolar ile ikinci sıradadır. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük müdürlükleri en fazla ithalat değeri sağlayan bölgelerimizdir. Derince 9 milyar 540 milyon, Dilovası 9 milyar 964 milyon dolardır.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğümüzde 31 milyar 169 milyon TL vergi tahsilatı yapılmıştır. En fazla vergi tahsilatı Dilovası ve Derince gümrüğünde olurken eylül ayında vergi tahsilatı bir önceki aya göre %32,6 artmıştır. Diğer yandan eylül ayındaki ihracat miktarı bir milyarın üzerindeki bir artışla 2 milyar 647 milyona çıkarken, itlahatta da benzer bir artış yaşanmıştır. İthalat miktarı 4 milyar 14 milyona çıkmıştır.

Liman Başkanlıkları bazında limanlarımıza uğrayan gemi sayısına bakacak olursak;

2020 Ocak-Eylül döneminde Kocaeli’ye 2,113 Türk bayraklı, 4,396 ise yabancı bayraklı olmak üzere toplam 6,509 gemi geldiğini görüyoruz. İlimiz, ülkemize gelen gemi sayısında ilk sıradadır.

Elleçlenen yük istatistiklerinde yine Kocaeli ilimiz birinci durumdadır. İlk 9 ayda 21 milyon 194 bin ton yüklemeye karşılık 34 milyon 795 bin ton boşaltma olmuştur. Türkiye’deki toplam yükleme ise 168 milyon 285 bin tonken boşaltma 199 milyon 358 bin tondur. İstatistiklerde ilimizin payı % 15,3’tür.” ifadelerini kullandı.