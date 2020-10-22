Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Eki 2020 - 10:29- Gündem G: 22 Eki 2020 - 12:03

Cengiz Topel Havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

 Cengiz Topel Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.
mask

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Cengiz Topel Havalimanı da aralarında bulunduğu 10 ildeki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklamasında, ekli listede belirtilen havalimanlarının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak seçilen havalimanları şöyle sıralandı: “Antalya-Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir-Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir-Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli-Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya-Zafer Havalimanı, Sivas-Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa-GAP Havalimanı, Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı.”
# Kocaeli

22 Eki 2020 - 10:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DEVA Derince’den hem kutlama hem davet mask
DEVA Derince’den hem kutlama hem davet
Kocaman israfa dur dedi mask
Kocaman israfa dur dedi
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür mask
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür
Darıca sahil parkına yeni otopark   mask
Darıca sahil parkına yeni otopark  
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı mask
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak  mask
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak 
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL