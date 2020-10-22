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22 Eki 2020 - 10:39- Spor G: 22 Eki 2020 - 10:41

Kocaelispor'da Altın sonuçtan memnun

Kocaelispor’un üstünlüğüyle sonuçlanan İnegölspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan teknik adamlar oyundan memnun olduklarını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
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2. Lig 6. hafta karşılaşmasında 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğüyle tamamlanan İnegölspor karşılaşmasının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın oyuncularından ve skordan memnuniyetini dile getirirken İnegölspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ilerleyen günlerde takımının alt sıralardan kurtulacağını vurguladı. “12 yıl sonra yeniden buradayım. Şükürler olsun” diyerek sahaya çıkan Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Maç maç düşünüyoruz. Rakipleri masaya yatırıp analiz yapıyoruz. Futbolcularımızla birlikte görsel, teori ve pratik olarak çalışıyoruz. Rakip kazanmak için buraya geldi, ligin son sıralarındalar. Çocuklarımız maçın ilk 15-20 dakikasında bocaladı, bunu zaten bekliyorduk. Sonrasında sahnenin bizim olacağını da biliyorduk, öyle de oldu" dedi.

“FİNAL PASLARINI DA ATABİLSEYDİK 3 OLURDU”

Takımda eksikliklerin olduğunu belirten Altın, "Daha iyi olacağız. Pas organizasyonunda yirmi dakikadan sonra iyi işler yapmaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye, rakibin dengesini bozmaya başladık. Çocuklarımızdan istediklerimizi genel anlamda aldık. Bu yönden çok mutluyum. Final paslarını atsaydık 2-3 de yapabilirdik. Rakibe de duran toptan bir pozisyon dışında vermedik. Bu maçı bitirdik. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi değerlendirip hafta boyunca sonraki maça çalışacağız” diye konuştu.

“EFSANEYİ GERİ GETİRECEĞİZ”

Şehir için oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Erhan Altın, “Biz bu işe inandık. Efsaneyi geri getireceğiz. Hep birlikte olacağız; yönetim, taraftar, yerel basın. Bu sinerjiyle sahaya çıkacağız ve herkesi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle şu pandemi olayında; şehirde herkesin kafası bu yönde. Kocaelispor kazandığında bu şehir bir hafta mutlu oluyor. Şehri mutlu etmek için oynuyoruz. Bunu da başarıyoruz. Çocuklarımla bir hedef belirledik; inşallah bu yolda kazasız, namağlup gideceğiz. Allah nasip ederse bu işi hep birlikte götüreceğiz. Sahaya çıktığım an çok duygulandım. Burası benim evim, yuvam. Ben aileme geldim. Ailemle birlikte olmanın sevinci ve huzuru içindeyim. Bu mutluluk bana yetiyor. Onun için ellerimi açıp burada olduğum için şükrettim. Kocaelispor’un ismi, yönetimi, stadı, futbolcuları zaten bir puanla sahaya çıkıyoruz. 2 puanı da sahada alıyoruz” şeklinde konuştu.

“TARAFTAR GELEMESE DE SESİ KULAĞIMIZDA VE YÜREĞİMİZDE”

Tecrübeli teknik adam son olarak maç boyunca susmadan takımı destekleyen az sayıdaki taraftar üzerinden camiaya şu sözlerle teşekkür etti: “Bugün az da olsa seyircimiz vardı. Çocuklarımızı coşturdular. Teşekkür ediyoruz. Gelsinler ya da gelmesinler onları biz yüreğimizde hissediyoruz. Onların tezahüratı, coşkusu her zaman kulağımızda. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Onların enerjisi ve sinerjisiyle yol alıyoruz.”

“MAĞLUBUZ AMA OYUNDA İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER VARDI”

Kaybettikleri maçın ardından konuşan İnegölspor teknik direktör Cüneyt Biçer ise şu ifaderi kullandı: “Yeni kulübümüzde ilk maçımız. Çok güçlü bir ekonomik yapıyla lige giren Kocaelispor karşısında genç ve istekli oyuncularımızla bu mücadeleyi tamamladık. Enerji ve mücadeleleri için oyuncularıma teşekkür ederim. Onlar için yeni bir hoca, yeni bir yön, yeni çalışma şekli söz konusu. 3-4 günde değişimi sağlamak çok kolay değil. Oynadıkları oyundan farklı oyun modeli ve dizilişiyle sahada olmaya çalıştık. Skordan bağımsız olarak önemli noktalarda, önemli doneler verdiler. Önümüze daha iyi ve ışıkla bakmamızı sağladılar. Mağlup olduk ama oyun bize belirli noktada istediğimiz şeyleri verdi. Kocaelispor’u tebrik ederim.Eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz bir an önce buralardan kurtulmak. Önümüzdeki süreçte de oyun ve skor olarak ligin üst sıralarında daha iyi yerlerde olmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

22 Eki 2020 - 10:39 - Spor

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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