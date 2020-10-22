Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Eki 2020 - 10:46- Gündem G: 22 Eki 2020 - 10:50

Vatandaş talep etti, 565 ve 570 numaralı hatların güzergahı değişti

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yaptı.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni kararlar aldı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yapıldı.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere anında cevap veriyor. Gerekli değerlendirmeleri yapılan talepler uygun görülmesi halinde  uygulamaya alınıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca değişikliğe gidildi.

VATANDAŞ TALEP ETTİ

Gebze ilçesindeki vatandaşlar 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, gelen talep doğrultusunda bölgedeki ulaşım planlamasını yeniledi. 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yapıldı. KBB Gebze garajı olan son durakları Dicle Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi kesişimindeki depolama alanı olarak yeniden düzenlendi.

565 NO’LU HATTIN YENİ GÜZERGAHI

Yapılan yeni düzenlemeye göre 565 numaralı hat araçları; Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzergahlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, Bosna Caddesi, Issıkgöl Caddesi, 2406 sokak, Mutlu Kent, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacak. Yeni depolama alanı kalkışlı olarak ise Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlu Kent, 2406. Sokak, Issık göl Caddesi, Bosna Caddesi, Ragıp Demirkol Caddesi, 86. Sokak, Veysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak devam edecek. 

570 NO.LU HATTIN YENİ GÜZERGAHI

Yapılan yeni düzenlemeye göre 570 numaralı hat araçları; Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzerlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, 19/1. Sokak, Anadolu Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Dicle Caddesi, Mutlu Kent Bulvarı, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacak. Yeni depolama alanı kalkışlı olarak Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlukent Bulvarı, Dicle Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Anadolu Caddesi, 19/1 Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, 86. Sokak, Veysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak çalışacak. Yeni güzergah uygulaması 23 Ekim 2020 Cuma gününden itibaren başlayacak.

# Kocaeli, Vatandaş

22 Eki 2020 - 10:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartepeli - Sarımeşe mahallesi nde güzergah hakkını sahip çıkamayan toplum yazık bundan iyisimi var haydi bir daha suurlandirma görür mahalle yol yapamaz çıkar peşinde koşan kar yüzünden lânet olsun böyle hizmet yapana.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 11:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DEVA Derince’den hem kutlama hem davet mask
DEVA Derince’den hem kutlama hem davet
Kocaman israfa dur dedi mask
Kocaman israfa dur dedi
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür mask
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür
Darıca sahil parkına yeni otopark   mask
Darıca sahil parkına yeni otopark  
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı mask
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak  mask
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak 
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL