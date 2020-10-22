BBP Genel Merkezine Kocaeli’den iki isim

Geçtiğimiz Pazar günü Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağan Kurultayına tam kadro katılan BBP Kocaeli il teşkilatı geçtiğimiz gün İzmit 1863 Restoran’da basın mensupları ile bir araya geldi. 24 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeni ile gerçekleşen organizasyonda İl Başkanı Remzi Kaya önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya BBP MKYK Üyesi Gökmen Türkkanı, BBP İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri Davut Eşe, BBP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Sevgi Şanlı, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Murat Ağaçay, Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, İzmit Alperen Ocakları İlçe Başkanı Yusuf Arınç, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

KONGREDEKİ KAVGAYI DEĞERLENDİRDİ

21 Ekim Dünya gazeteciler günün sebebi ile gazetecilerin günün kutlayarak konuşmasına başlayan İl Başkanı Kaya, Başta Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcı ile birlikte aynı helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş’e ve diğer şehit gazetecilere rahmet diledi. Ardından toplantıya katılan il yöneticileri programı takip eden gazetecilere çiçek taktim etti. Kurultay ile ilgili değerlendirme yapan Kaya, “Ne yazık ki bayram havasında geçen kongremizi bazı sol basın organları karaladı. Orada bire bir yaşadığımız için anlatıyorum, 10-15 saniyelik bir sürtüşme. Genel başkanımıza kongrede oy veren vermeyen bütün üst kurul delegelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KIBRIS VE AZERBAYCAN MESELELERİ

Cumhur İttifakına karşı olan medya organlarının haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Kaya, açıklamasının devamında KKTC Seçimlerine değindi. Kıbrıs halkına hayırlı olsun dileklerine bulunan Kaya, yeni Cumhurbaşkanı’nın önceki Cumhurbaşkanı gibi Kıbrıs Rum Cumhuriyetine sahip çıkmaması gerektiği vurgusunu yaptı. Sözlerinin devamında Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaşa değinen Kaya, “Karabağ Azerbaycan’ın öz toprağı olduğu için orada bir operasyon yapıyor. Bizim temennimiz Azerbaycan tamamını alana kadar mücadele devam etmesi ya da Ermenistan'ın özür dileyerek geri çekilmesi.” dedi.

GENEL MERKEZE İKİ İSİM

Koronavirüs’te vaka ve hasta sayısının arttığını hatırlatan Kaya, “Sağlık bakanlığı ve personeller çok iyi çalışırken vatandaşları kurallara uymuyor. Biz bu işe ne kadar ciddi yaklaşırsak o kadar çabuk kurtuluruz” şeklinde konuştu. Kaya açıklamasının devamında BBP Kurultayında Yüksek Danışma Kuruluna Kocaelili Mehmet Kormaz’ın seçildiğini söyledi. Kaya aynı zamanda, BBP MKYK Üyeliğine Gölcük eski İlçe Başkanı Gökmen Türkkanı’nın seçildiğini duyurdu.

TÜRKKANI: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

BBP MKYK üyesi Gökmen Tükkanı toplantıda yaptığı kısa konuşmada, “Bu süreç içerinde bizi yalnız bırakmayarak Ankara’ya gelen ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Siyaset bir süreçtir. Bu yarışta genel Başkanımızın takdiri ile bir makama getirildik. Hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde gereken neyse uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.