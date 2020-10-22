Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Eki 2020 - 11:02- Gündem G: 22 Eki 2020 - 11:04

‘Evvel Zaman İçinde’ oyunu prömiyer yaptı

‘Evvel Zaman İçinde’ adlı çocuk oyunu sezonun ilk perdesini çocukların büyük ilgisiyle açtı
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen çocuk oyunu ‘Evvel Zaman İçinde’ sezonun ilk perdesini açtı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sahnelendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) tüm koltuklar doldu. Uzun bir sürenin ardından tiyatro ile buluşan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirmenin keyfini sürdüler.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI

SDKM Büyük Sahnede sahnelenen ‘Evvel Zaman İçinde’ oyunu için tüm pandemi önlemleri alındı. HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünün yapılırken sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. ‘Evvel Zaman İçinde’, 28 Ekim ile 4, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 19:00’da sahnelenecek.

YEDİDEN YETMİŞE HERKESE HİTAP EDİYOR

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını Senem Akman yürütüyor. Dekor tasarımında Hakan Dündar ve ışık tasarımında ise Yaşar Demirkıran yer alıyor. Levent Muratoğlu’nun oynadığı oyun; Çocuk Oyunu kategorisinde yer almakla birlikte yediden yetmişe tüm seyircilerin keyifle izleyeceği bir özelliğe sahip.

‘HİÇ’İ ARAMAK

Bir annenin oğluna ‘Bana hiç al da gel’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor. Oyun; masallardan Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

 

# Kocaeli, çocuk, ateş

22 Eki 2020 - 11:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür mask
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür
Darıca sahil parkına yeni otopark   mask
Darıca sahil parkına yeni otopark  
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı mask
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak  mask
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak 
“Mahallelerde gelişimi birlikte sağlayacağız” mask
“Mahallelerde gelişimi birlikte sağlayacağız”
Başkan Aygün projeleri inceledi mask
Başkan Aygün projeleri inceledi
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL