Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Eki 2020 - 11:16- Gündem G: 22 Eki 2020 - 11:19

Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelge kapsamında kentte tüm işletmelerin girişinde HES kodu sorgulaması yapılması yapılacak. Ayrıca doğru maske kullanımını engellediği gerekçesi ile sokakta sigara içilmesi yasaklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan HES kodu sorgulanması genişletildi. Bu kapsamda kent genelindeki tüm işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılacak. Şüpheli kişilerin fark edilmesini amaçlayan karar doğrultusunda tespit edilen kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecek.

Meclisin aldığı bir diğer karar ise kent genelinde doğru maske kullanımını engellediği gerekçesi ile halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması oldu. Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemlerinin kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmasına karar verildi.

22 Eki 2020 - 11:16 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür mask
Ücretsiz internet hizmeti için Büyükakın’a teşekkür
Darıca sahil parkına yeni otopark   mask
Darıca sahil parkına yeni otopark  
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı mask
Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak  mask
İzmit Belediyesi Ahşap Kalıp Ustası alımı yapacak 
“Mahallelerde gelişimi birlikte sağlayacağız” mask
“Mahallelerde gelişimi birlikte sağlayacağız”
Başkan Aygün projeleri inceledi mask
Başkan Aygün projeleri inceledi
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL