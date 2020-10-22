Savunma tamam ya diğerleri !..

Kocaelispor, bu sezon 5 maçta 6 gol yedi. Bu gollerin tamamı Manisa’dan. Yeşil Siyahlılar 4 maçta ise kalesini gole kapadı. Savunmada pek sorun görünmüyor. Orta saha ve hücumdaki sorunlar da çözüldüğünde, skora ve galibiyetlere daha rahat ulaşan bir Kocaelispor izlenmemesi için hiçbir neden yok

BENHUR’UN EKSTRA ÇABASI

2.Lig Beyaz Grup’ta 3’te 3 yapan Kocaelispor’da kale, savunma hattı ve önlerindeki çapalarla ilgili her hangi bir sorun görünmüyor. Yeşil Siyahlılarınonarması gereken hatların başında ön bölge geliyor. İnegöl maçında, Kocaelispor’un ofans hattında Benhur, Ramazan, Yiğitali ve Bahattin dörtlüsü yer aldı. İnegöl, Benhur’un ekstra mücadelesi ve attığı golle 1-0 kazanıldı. Özelikle ikinci yarının ortalarından sonra ofans hattında organize olamayan, bir süre orta sahayı rakibe bırakan yeşil siyahlılar için artılardan birisi de bir maçı daha gol yemeden tamamlamasıydı.

NİYE ÇEKİLİYORUZ?

Cüneyt Biçer’in gelmesi ile hatırı sayılı bir direnç ve saha içi karakter gösteren İnegölspor karşısında maça hızlı başlayan, net pozisyonlar bulan Kocaelispor, İnegöl’ün başarılı kalecisi Gökhan’ı geçemedi. Mücadelenin 58. dakikasında Benhur ile gelen gol Kocaelispor’u rahatlatır diye düşünenler ise yanıldı. Afyon maçında olduğu gibi golden sonra sahasında oyunu kabul eden yeşil siyahlıların bu tavrı, futbolcu isminin kalitesi gözetildiğinde bağdaşmıyor.

BİTİRMEYİ DE ÇÖZMELİYİZ

5 maçta kalesinde 6 gol gören ve bu gollerin tamamını Manisa’dan yiyen Kocaelispor, Sarıyer, Çorum, Afyon ve İnegöl maçlarında kalesini gole kapadı. Ligin tartışmasız en iyi kalecisine sahip olan Kocaelispor’da savunma hattının mücadelesine koşu kalitesi yüksek olan Muhammed ve Mesut’un da katkısı ile rakip ofans hatlarına direnç koyan Kocaelispor’da ön alandaki bitiricilik sorununun aşılması gerekiyor. Bu sorun da aşıldığında Kocaelispor’un gol bulmakta ve galibiyet elde etmekte sorun yaşamayan bir takım olunacağına kesin gözü ile bakılıyor.

KOCAELİSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI:

Kocaelispor – Sarıyer 0-0

Manisa FK – Kocaelispor 6-1

Kocaelispor – Çorum FK 3-0

Afyon – Kocaelispor 0-1

Kocaelispor – İnegöl 1-0