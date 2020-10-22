"Final paslarında sıkıntı yaşadık"

Erhan Altın, Süper Lig’de küme düştüğümüz sezondan 12 yıl sonra Yeşil Siyahlı ekibi kulübeden koordine etti. Altın, farklı bitmesi gerekirken tek golle zar zor kazanılan maç için final paslarında sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle de maçı zora soktuklarını ifade etti. Erhan Altın, İnegöl maçının başında biraz bocaladıklarını, ancak sonraki süreçte oyunun hâkimi olduklarını ifade ederek “12 yıl sonra yeniden buradayım. Sahaya ‘Şükürler olsun’ diyerek çıktım. İnegöl dirençli bir takım. Buraya mutlaka kazanmak için geldiler. Çocuklarımız maçın ilk 15-20 dakikasında bocaladı. Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Sonrasında sahnenin bizim olacağını da biliyorduk. Öyle de oldu” dedi.

TABİİ Kİ EKSİKLERİMİZ VAR

Altın maçı şöyle değerlendirdi: Maç maç düşünüyoruz. Rakipleri masaya yatırıp, analiz yapıyoruz. Futbolcularımızla birlikte görsel, teori ve pratik olarak çalışıyoruz. Eksiklerimiz var tabii ki. Pas organizasyonunda yirmi dakikadan sonra iyi işler yapmaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye, rakibin dengesini bozmaya başladık. Çocuklarımızdan istediklerimizi genel anlamda aldık. Bu yönden çok mutluyum. Final paslarını atsaydık, 2-3 de yapabilirdik. Rakibimize ise duran toptan bir pozisyon dışında, pozisyon vermedik. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi değerlendirip, hafta boyunca sonraki maça çalışacağız.

BU İŞİ HEP BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ

Çocuklarla biz bu işe inandık. İnanıyorum ki efsaneyi geri getireceğiz, yönetim, taraftar, basın, hep birlikte olacağız. Bu sinerjiyle sahaya çıkacağız ve herkesi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kocaelispor kazandığında bu şehir bir hafta mutlu oluyor. Şehri mutlu etmek için oynuyoruz. Bunu da başarmaya devam edeceğiz. Çocuklarımla bir hedef belirledik: İnşallah bu yolda kazasız, namağlup gideceğiz. Allah nasip ederse, bu işi hep birlikte götüreceğiz.

TEK TEK TEŞEKKÜRLER

Sahaya çıktığım an çok duygulandım. ‘Burası benim evim, yuvam, ailem’ dedim. Ailemle birlikte olmanın sevinci ve huzuru içindeyim. Bu mutluluk bana yetiyor. Onun için ellerimi açıp burada olduğum için şükrettim. Kocaelispor’un ismi, yönetimi, stadı, futbolcuları zaten bir puanla sahaya çıkıyoruz. 2 puanı da sahada alıyoruz. Az da olsa taraftarımız vardı. Çocuklarımızı coşturdular. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Gelsinler ya da gelmesinler onları biz yüreğimizde onları hissediyoruz. Onların tezahüratı, coşkusu her zaman kulağımızda.