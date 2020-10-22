Olay öğlen saatlerinde Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Karagöllü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K. adlı çiftçi, Karagöllü mevki'indeki tarlasında çalışmak için traktörü ile evden çıktı. Bir süre tarlada çalışan Metin K., kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Metin K., ambulansa alınarak M.Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
22 Eki 2020 - 15:18- Asayiş Güncelleme: 22 Eki 2020 - 15:20
Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı
Kandıra'da tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi, yaralı olarak kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
22 Eki 2020 - 15:18 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.