CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den Başkan Hürriyet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hürriyet ile İzmit’te gerçekleştirilen ve planlanan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da görüşmede hazır bulundu.

İZMİT HEPİMİZİN

İzmit Belediyesi’nin özellikle sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları yakından takip ve takdir ettiğini belirten Tekin, Başkan Hürriyet’in göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe gündemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Gürsel Tekin’e ilgisi ve ziyareti adına teşekkürlerini sundu.