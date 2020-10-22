CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den Başkan Hürriyet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hürriyet ile İzmit’te gerçekleştirilen ve planlanan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da görüşmede hazır bulundu.
İZMİT HEPİMİZİN
İzmit Belediyesi’nin özellikle sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları yakından takip ve takdir ettiğini belirten Tekin, Başkan Hürriyet’in göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe gündemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Gürsel Tekin’e ilgisi ve ziyareti adına teşekkürlerini sundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.