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22 Eki 2020 - 15:41- Eğitim G: 22 Eki 2020 - 16:07

4.“Çocuk Edebiyatı ödülleri yarışması” ertelendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması pandemi nedeniyle ertelendi
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Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “ Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması ile çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılmasına dikkat çekmiştir. Çocuk edebiyatı dünyasına yeni bir soluk getiren;her yıl 21 Aralık tarihinde ödül töreni yapılan ve duyurusu gerçekleştirilen yarışmanın Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelendiğini; 2021 yılında yapılacak olan 5. “Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması” için Eylül 2019 – Eylül 2021 tarih aralığında iki yıl süresince yayımlanmış eserlerin  kabul edileceğini kamuoyuna bildirmek isteriz.
# Kocaeli, çocuk

22 Eki 2020 - 15:41 - Eğitim

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