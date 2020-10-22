CHP’den Muharrem İnce’ye karşı Gürsel Tekin

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Türkiye’yi geziyordu. Ziyaretler kapsamında İnce’nin son durağı geçtiğimiz gün Kocaeli oldu. Kentimize gelen İnce, eski CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu.
TEKİN’DE İZMİT SOKAKLARINDAYDI
Yürüyüş yolunda vatandaş ile bir araya gelen İnce daha sonra Pazara giderek esnaf ile bir araya geldi. İnce’nin İzmit’te olduğu saatlerde CHP İl Teşkilatında da hareketlilik yaşanıyordu. İnce’nin basın açıklaması yaptığı saatlerde CHP İstanbul Milletvekili, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin ise İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile beraber İzmit Yürüyüş yolunda ve Belsa İş Merkezi çevresinde vatandaşlar ile bir araya geldi.Tek tek dolaşarak esnafın durumunu soran Tekin, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra Derince’ye geçerek ziyaretlerine devam etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.