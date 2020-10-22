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22 Eki 2020 - 16:09- Asayiş G: 22 Eki 2020 - 16:11

Balkonda otururken başından vurulmuştu, 2 kişi gözaltına alındı

Körfez Hacı Osman Mahallesinde eşiyle boşanma aşamasında olan damat ile kayınpederin silahlı çatışması sırasında açtıkları ateş sonucu balkonda oturan kişi başından vurularak yaralanmıştı. Olaya karışan damat ve arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre eşiyle boşanma aşamasında olan F.T. (30) ile kayınpederi arasında20 Ekim günü Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bu sırada balkonda oturan Taner Çakmak (33) adlı şahıs, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken F.T.  ile yanında buluan arkadaşı F.K. (50) isimli şahıslar daha sonra hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları araç ise Körfez Atalar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliler F.T. ve F.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Taner Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

# eğitim, Körfez, Derince

22 Eki 2020 - 16:09 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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