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22 Eki 2020 - 16:15- Siyaset G: 22 Eki 2020 - 16:17

Mahalle Muhtarı MHP’ye üye oldu

İl Kongresinde 4. Kez ile başkanı seçilen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Kandıra’yı ziyaret etti. Ziyarette Kandıra Ballar Mahallesi Muhtarı Yüksel Horos, MHP’ye üye oldu
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MHP İl başkanı Aydın Ünlü, bürokrasi ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz gün Kandıra Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. İl Başkanı Ünlü’ye MHP Kandıra İlçe başkanı Ahmet Uğur, MHP Kandıra meclis üyeleri Fahri Buruş, İsmet Güler ve MHP il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ballar Mahalle Muhtarı Yüksel Horos MHP’ye üye oldu. Yüksel Horos’a üyelik rozetini İl Başkanı Aydın Ünlü taktı. Ziyarette, Neden MHP? Neden Devlet Bahçeli? Neden Cumhur İttifakı? sorularının cevabı anlatıldı.

22 Eki 2020 - 16:15 - Siyaset

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