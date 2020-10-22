İnşaat malzemeleri çalan kişi polise yakalandı 

Alınan bilgiye göre 5 Eylül – 16 Ekim tarihleri arasında Darıca ilçesinde otomobilden boru ve plywood gibi inşaat malzemelerinin çalınmasının ardından gelen ihbar üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri failleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede kameraları inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.B. isimli şahsı yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.