Derince şov yaparak turladı! “3-0”

Maçın ilk yarısında mükemmele yakın bir futbol ortaya koyan Belediye Derincespor 25. dakikada Muhammed Enes’in golü ile öne geçti. Sol kanattan Sinan’ın pasında topa çok iyi yükselen Muhammed Enes’in harika kafa vuruşunda top filelerle buluştu. (1-0) İlk yarının kalan bölümünde Doğancan Aynacı’nın serbest vuruşunda kaleci Geylani topu son anda çıkardı ve top üst direkten döndü. Boşta kalan topu Tayfur Emre kaleye gönderemedi ve mutlak bir gol kaçtı. İlk yarının son bölümlerinde Çankaya ekibinin bir topu üst direkten döndü ve Derince ekibi devreyi 1-0 önde tamamladı.

HAFTAYA RAKİP NEVŞEHİR

Derince’nin etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti. Melih, Tayfur Emre ve Muhammed Enes ile üst üste pozisyonlar bulan Derince’yi rahatlatan gol 86’da Enes ile geldi. İlk golün sahibi Muhammed Enes ceza sahası dışından çektiği harika şut sonrası ağları buldu. (2-0) Maçta son sözü ise Mehmet Bağlı söyledi. 90+2. dakikada ceza sahası içinde önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen sarı lacivertliler turu 3-0’lık zaferle geçti. Bu turun ardından kasasına 90 bin lirayı da koyan Derince ekibi bir sonraki maçını 29 Ekim Perşembe günü sahasında Nevşehir Belediyespor ile oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇI

BELEDİYE DERİNCESPOR: 3

ÇANKAYA FK: 0

STAT: Belediye Derincespor Tesisleri

HAKEMLER: Ahmet Ecevit***, Ali Gün***, Hüseyin Sepetçioğlu***

BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert Korkmaz***, Sercan****, Melih İnan*** (Dk. 80 Arda Kürşat Kaya*) Koray Baykara****, Mehmet Bağlı****, Muhammed Enes Yılmaz**** (Dk. 90 Mesut Can Tunalı?) Tayfur Emre Yılmaz** (Dk. 69 Mehmet Tosun**) Doğancan Aynacı*** (Dk. 80 Rıdvan Aykan*) Sinan Morgil****, Tayfun Kırca**** (Dk. Gökhan Günel?) Muhammet Fatih Yıldırım****

ÇANKAYA FK: Muhammed Geylani Özturan*, Metehan Civelek** (Dk. 70 Volkan Kesim**) Yağızcan Erdem** (Dk. 79 Murat Batuhan Abdikoğlu) Furkan Tütüncü***, Doğukan Delimehmet* (Dk. 46 Cemre Atmaca**), Ramazan Özcan**, Yasin Öztop***, Furkan Safi***, Bilal Hallaçlar***, Deniz Keskin**, Miraç Can Doksanoğlu*

GOLLER: Dk.25 ve 86 Muhammed Enes, Dk. 90 Mehmet Bağlı (Belediye Derince)

SARI KARTLAR: Tayfur Emre (Derince), Geylani (Çankaya)