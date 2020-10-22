Hürriyet’ten Cumhuriyet Bayramı’nda Manga konseri sürprizi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Rock Müziği’nin önemli gruplarından Manga, İzmit’te sahne alacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de 41 Burda AVM Açık Otopark’ında arabalı konser etkinliği ile Cumhuriyet coşkusunu tüm İzmit’te yaşatacak olan Manga, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

PARK ET, SEYRET

Cumhuriyet Bayramı, 41 Burda AVM Açık Otopark’ında park- et seyret şeklinde yapılacak olan Manga konseriyle pandemi sürecine dikkat edilerek kutlanacak. Cumhuriyet’in 97. yılında, yaşanılan Covid-19’a rağmen tüm önlemler alınarak gerçekleştirilecek olan arabalı konser etkinliği ile İzmitliler sosyal mesafeli şekilde kutlamalarını gerçekleştirecek.