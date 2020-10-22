Edinilen bilgiye göre Y.A. adlı şahıs, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu Burak S.İ. ile karşılaştı. İkilin arasında başlayan konuşma daha sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Y.A., Burak S.İ.’ye ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Burak S.İ., yere düşerken, Y.A. ise olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Burak S.İ., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak S.İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
22 Eki 2020 - 22:50- Asayiş Güncelleme: 23 Eki 2020 - 00:19
Alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 ölü
Karamürsel'de bir şahıs, alacak verecek meselesinden tartıştığı şahsı silahla vurarak öldürdü
# ateş
22 Eki 2020 - 22:50 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.