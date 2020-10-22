Yol ortasında duran köpeği ezdi

Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI
Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.