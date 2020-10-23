Zeybek, yöresel lezzet elçisi oldu

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılığı her fırsatta gösteriyor. Kadınların üretmesini ve hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sunmasını her zaman desteklediğini belirten Zeybek, bir süre önce Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’ne yaptığı ziyarette, burada kadın girişimcilerin ürettiği lezzetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağını söylemişti. Kadın üreticilere sözünü tutan Zeybek, önceki gün içinde ayva reçeli, tarhana, zeytinyağı, erişte, Kandıra yoğurdu, pişmaniye ve Eşme ayvası gibi ilimizde yetişen ve kadın girşimciler tarafından hazırlanan birer sepeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP'li kadın milletvekillerine dağıttı.

"HER PLATFORMDA DESTEK OLACAĞIZ"

Sepetteki hediyeler arasında Çenesuyu ile Karamürsel gazozu da bulundu. Hediyeleri alan vekiller çok mutlu oldu. Zeybek, “Hem kadınlarımızın üretime katılıp, ülke ekonomisine katkı sunmasından hem de ilimize ait lezzetlerin kadınlarımızın elinden tanıtılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Marmara Kadınlar Birliği Kooperatifi çatısı altında buluşan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kadınlarımıza her platformda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.