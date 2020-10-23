Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Eki 2020 - 09:30- Siyaset G: 23 Eki 2020 - 09:35

Zeybek, yöresel lezzet elçisi oldu

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av.Emine Zeybek, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’ne üye kadınlar tarafından hazırlanan ilimize özel lezzetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.
mask

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılığı her fırsatta gösteriyor. Kadınların üretmesini ve hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sunmasını her zaman desteklediğini belirten Zeybek, bir süre önce Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’ne yaptığı ziyarette, burada kadın girişimcilerin ürettiği lezzetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyacağını söylemişti. Kadın üreticilere sözünü tutan Zeybek, önceki gün içinde ayva reçeli, tarhana, zeytinyağı, erişte, Kandıra yoğurdu, pişmaniye ve Eşme ayvası gibi ilimizde yetişen ve kadın girşimciler tarafından hazırlanan birer sepeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP'li kadın milletvekillerine dağıttı.

"HER PLATFORMDA DESTEK OLACAĞIZ"

Sepetteki hediyeler arasında Çenesuyu ile Karamürsel gazozu da bulundu. Hediyeleri alan vekiller çok mutlu oldu. Zeybek, “Hem kadınlarımızın üretime katılıp, ülke ekonomisine katkı sunmasından hem de ilimize ait lezzetlerin kadınlarımızın elinden tanıtılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Marmara Kadınlar Birliği Kooperatifi çatısı altında buluşan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kadınlarımıza her platformda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

# destek, Kocaeli, AKP

23 Eki 2020 - 09:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mahalle Muhtarı MHP’ye üye oldu mask
Mahalle Muhtarı MHP’ye üye oldu
Yüyürüş Yolu'nda İnce'ye yoğun ilgi mask
Yüyürüş Yolu'nda İnce'ye yoğun ilgi
YRP’li Birgül’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı mask
YRP’li Birgül’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı
CHP İl STK Komisyonu’ndan meslek odalarına ziyaret mask
CHP İl STK Komisyonu’ndan meslek odalarına ziyaret
Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı mask
Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı
“Cumhurbaşkanımız vesayet odaklarına boyun eğmedi” mask
“Cumhurbaşkanımız vesayet odaklarına boyun eğmedi”
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL