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23 Eki 2020 - 10:02- Spor G: 23 Eki 2020 - 10:03

Kağıtspor’da koronavirüs şoku!

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlarından Kağıtsporda Covid şoku yaşandı. Lacivert beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi sporcular ve teknik pers...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlarından Kağıtsporda Covid şoku yaşandı. Lacivert beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi sporcular ve teknik personele yapılan Covid-19 testlerinden 2 sporcunun testi pozitif çıktı. Açıklamada sporcularda herhangi bir semptom görülmediği sporcuların tedbir amaçlı izolasyona alındığı ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

23 Eki 2020 - 10:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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