Kağıtspor’da koronavirüs şoku!

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlarından Kağıtsporda Covid şoku yaşandı. Lacivert beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi sporcular ve teknik personele yapılan Covid-19 testlerinden 2 sporcunun testi pozitif çıktı. Açıklamada sporcularda herhangi bir semptom görülmediği sporcuların tedbir amaçlı izolasyona alındığı ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.