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23 Eki 2020 - 10:08- Sağlık G: 23 Eki 2020 - 10:15

Koronanın ilacı onay aldı! Tek şart 12 yaş ve 40 kilo olmak

Korona salgınında ‘mucizevi ilaç’ olarak gösterilen Remdesivir, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Covid-19 tedavisinde kullanımına tam onay verilen ilk ilaç oldu.

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Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşı ve ilaç araştırmaları aralıksız devam ediyor. Ebolaya karşı geliştirilen ve korona tedavisinde de etkili olduğu öne sürülen Remdesivir ilacıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Remdesivir’in koronavirüsü tedavisinde kullanımına tam onay verilen ilk ilaç olduğunu açıkladı.

12 YAŞ VE 40 KİLO

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre, California merkezli Gilead şirketinin ‘Veklury’ ismiyle satışa sunacağı ilacın iyileşme süresini ortalama 15 günden 10 güne düşürdüğü belirtiliyor. Daha önce bahar aylarında acil durumlarda kullanımına onay verilen Remdesivir’le ilgili tam kullanım şartları da belli oldu. FDA, koronavirüsü nedeniyle hastanede tedavi gören 12 yaş ve 40 kilonun üzerindeki hastaların ilacı kullanabileceğini ifade etti.

5 GÜNLÜK DOZ 24 BİN 784 TL

Ticari olarak Veklury adıyla satılacak ilacın 5 günlük dozunun, ABD’deki satış fiyatının 3 bin 120 dolar (24 bin 784 TL) olacağı belirtiliyor. Gilead ilacı şu anda sadece ABD için üretebildiğini, Ekim sonundan itibaren diğer ülkelerin de alım taleplerini karşılayabileceğini vurguladı.

DSÖ ETKİSİ YOK DEMİŞTİ

FDA’nın bu kararı akıllara geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün Remdesivir’le ilgili yaptığı çalışmayı getirdi. DSÖ, 30 ülkeden 11 bin 266 hastanın tedavi sürecindeki verileri inceledikten sonra, söz konusu ilacın Covid-19 tedavisinde iyileşme ve hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını savundu.

GILEAD: VERİLER TUTARSIZ

Gilead ilaç şirketi ise DSÖ'nün elde ettiği bulgulara itiraz ederek, “DSÖ verileri tutarsız görünüyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalar Remdesivir'in etkisini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Korona hastalarının tedavisinde ‘mucizevi ilaç' olarak gösterilen Remdesivir ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

23 Eki 2020 - 10:08 - Sağlık

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