Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 187 iş yeri denetlenirken 22 bin 332 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 14 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 139 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 iş yerine olmak üzere toplam 164 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
23 Eki 2020 - 10:17- Asayiş Güncelleme: 23 Eki 2020 - 10:18
Kural ihlali yapan 164 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 164 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.