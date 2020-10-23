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23 Eki 2020 - 10:17- Asayiş G: 23 Eki 2020 - 10:18

Kural ihlali yapan 164 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 164 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 187 iş yeri denetlenirken 22 bin 332 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 14 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 139 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 iş yerine olmak üzere toplam 164 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
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23 Eki 2020 - 10:17 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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