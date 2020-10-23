Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı 4.“Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması” ertelendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “ Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması ile çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılmasına dikkat çekmişti. Çocuk edebiyatı dünyasına yeni bir soluk getiren; her yıl 21 Aralık tarihinde ödül töreni yapılan ve duyurusu gerçekleştirilen yarışmanın Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelendiğini; 2021 yılında yapılacak olan 5. “Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması” için Eylül 2019 – Eylül 2021 tarih aralığında iki yıl süresince yayımlanmış eserlerin kabul edileceğini kamuoyuna bildirmek isteriz.