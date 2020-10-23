Büyükşehir’den KPSS için ek seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 14, 190, 210, 435, 530, 630, 650, 710 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 14.00’a kadar Umuttepe’ye çıkacak.
YOĞUNLUĞA GÖRE EK SEFERLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2020 Pazar günü KPSS’ye (Ön Lisans Sınavı) girecek adayların geç kalmadan rahat ve güvenilir bir şekilde sınav yerlerine ulaşması için ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 14, 210, 630 ve 650 numaralı hat saat 08.00’da, 190 ve 710 numaralı hat 07.45’te, 435 ve 530 numaralı hatlar 07.00’da ve 755 numaralı hat 07.30’da kalkacak şekilde seferler düzenlendi.
DENETİM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. Ayrıca 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 14.00’a kadar Umuttepe’ye çıkarak KPSS’ye girecek vatandaşlara hizmet verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.