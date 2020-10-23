Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Eki 2020 - 12:08- Siyaset G: 23 Eki 2020 - 12:09

Aydın Ünlü’den Hürriyet için yeni iddia!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz gün Kocaeli’ye gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ziyaret sebebi ile ilgili iddialarda bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü bugün sabah saatlerinde Tramway Kafe’de basın mensupları ile bir araya geldi. İl Başkanı Aydın Ünlü, kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Basın ve Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru’nun da katıldığı toplantıda İl Başkanı Ünlü kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Yapmacık değil, fotoğraf vermek için değil. Daha da MHP’ye çok büyük teveccüh var. Karşımız da ki siyasete baktığımızda. Bir siyasi parti il başkanı biz ne sağcıyız, biz ne solcuyuz demiş. Bir belediye başkanını, ilçe başkanıyla barıştırmak adına İstanbul’dan vekil geliyor. Bizim saha programlarımıza bakıyoruz. Her zaman saha programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

MARTI’NIN FİYATI UCUZ OLMALI”

Basın toplantısının yapıldığı kafeye martı ile gelen Aydın Ünlü martı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Marka bir proje. Üretici ve sahibi İzmitli. Yerli bir proje. Biraz fiyatı ucuz olsa daha etkili olacak ama. Kocaeli’de herkese kısa mesafeli yolculuklarında Martı kullanmasını öneriyorum” dedi. Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’ne değinen Ünlü, “CHP kendi iç problemini yaşayan bir siyasi parti. CHP’nin yörüngesinden ayrılması adına Muharrem İnce’nin çıkışı bir araştırmadır. Eğer CHP genel merkezi şu an uyguladığı politika devam ederse. Muharrem İnce başarılı çıkacaktır. CHP, devleti desteleyen düşüncesini ortaya çıkarmadığı sürece Muharrem İnce başarılı çıkacaktır. Kocaeli’de destekleyeni çoktur” dedi.

HÜRRİYET İLE YILDIZLIYI BARIŞTIRMAK İÇİN GELDİ”

CHP’nin içinde yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Aydın Ünlü şu ifadelere yer verdi: “Gürsel Tekin boşuna İzmit’e gelmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ilçe Başkanı Hakan Çakar ile barıştırmak istedi. Başarılı da oldu. Hürriyet seçilmiş bir belediye başkanı. İl başkanı olarak saygı duyuyorum. Kendisine uyarılarım oldu. Kentte ki danışmanlarını değiştirsin. Eğer böyle giderse hata yaparsın diye uyarmıştım. CHP’nin sosyal demokrat işsiz gençlerini işe al. Tabanını küstürme dedim. O yine kendi bildiğini yaptı. Azerbaycan bayrağını belediye binasına ters astı. O şekil asılan bayrak savaştayız mesajı veriyor. Bayrağı astığı günün gecesi, caz konseri verildi. Bize göre samimiyetsizliktir.

TAHİR BÜYÜKAKIN’I BİR KENARA BIRAKIYORUM”

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 67 projesi var. Büyükşehir olmazsa İzmit ne yapacak diye düşünüyorum. Tahir Büyükakın’ı bir kenara bırakarak diğer belediye başkanlarını eleştiriyorum. Belediyecilik sadece makamda vatandaşa randevu vermek değil. Sahada belediye başkanlığı yapmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanının çalışması tüm ilçe belediye başkanlarına örnektir. Koltuğunda oturan bürokrat, daire başkanı, müdür devri bitti. Saha da olan belediye başkanı kazanan olacaktır” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit

23 Eki 2020 - 12:08 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmi̇tli̇ - SANANE SEN MARTI YA NASIL AVANTA BİNERİM DİYE.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 13:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mahalle Muhtarı MHP’ye üye oldu mask
Mahalle Muhtarı MHP’ye üye oldu
CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den Başkan Hürriyet’e ziyaret mask
CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den Başkan Hürriyet’e ziyaret
Yüyürüş Yolu'nda İnce'ye yoğun ilgi mask
Yüyürüş Yolu'nda İnce'ye yoğun ilgi
İnce: “İktidarın da muhalefetin de oyu düşüyor” mask
İnce: “İktidarın da muhalefetin de oyu düşüyor”
YRP’li Birgül’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı mask
YRP’li Birgül’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı
CHP İl STK Komisyonu’ndan meslek odalarına ziyaret mask
CHP İl STK Komisyonu’ndan meslek odalarına ziyaret
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL