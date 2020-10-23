Aydın Ünlü’den Hürriyet için yeni iddia!

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü bugün sabah saatlerinde Tramway Kafe’de basın mensupları ile bir araya geldi. İl Başkanı Aydın Ünlü, kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Basın ve Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru’nun da katıldığı toplantıda İl Başkanı Ünlü kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Yapmacık değil, fotoğraf vermek için değil. Daha da MHP’ye çok büyük teveccüh var. Karşımız da ki siyasete baktığımızda. Bir siyasi parti il başkanı biz ne sağcıyız, biz ne solcuyuz demiş. Bir belediye başkanını, ilçe başkanıyla barıştırmak adına İstanbul’dan vekil geliyor. Bizim saha programlarımıza bakıyoruz. Her zaman saha programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“MARTI’NIN FİYATI UCUZ OLMALI”

Basın toplantısının yapıldığı kafeye martı ile gelen Aydın Ünlü martı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Marka bir proje. Üretici ve sahibi İzmitli. Yerli bir proje. Biraz fiyatı ucuz olsa daha etkili olacak ama. Kocaeli’de herkese kısa mesafeli yolculuklarında Martı kullanmasını öneriyorum” dedi. Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’ne değinen Ünlü, “CHP kendi iç problemini yaşayan bir siyasi parti. CHP’nin yörüngesinden ayrılması adına Muharrem İnce’nin çıkışı bir araştırmadır. Eğer CHP genel merkezi şu an uyguladığı politika devam ederse. Muharrem İnce başarılı çıkacaktır. CHP, devleti desteleyen düşüncesini ortaya çıkarmadığı sürece Muharrem İnce başarılı çıkacaktır. Kocaeli’de destekleyeni çoktur” dedi.

“HÜRRİYET İLE YILDIZLIYI BARIŞTIRMAK İÇİN GELDİ”

CHP’nin içinde yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Aydın Ünlü şu ifadelere yer verdi: “Gürsel Tekin boşuna İzmit’e gelmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ilçe Başkanı Hakan Çakar ile barıştırmak istedi. Başarılı da oldu. Hürriyet seçilmiş bir belediye başkanı. İl başkanı olarak saygı duyuyorum. Kendisine uyarılarım oldu. Kentte ki danışmanlarını değiştirsin. Eğer böyle giderse hata yaparsın diye uyarmıştım. CHP’nin sosyal demokrat işsiz gençlerini işe al. Tabanını küstürme dedim. O yine kendi bildiğini yaptı. Azerbaycan bayrağını belediye binasına ters astı. O şekil asılan bayrak savaştayız mesajı veriyor. Bayrağı astığı günün gecesi, caz konseri verildi. Bize göre samimiyetsizliktir.

“TAHİR BÜYÜKAKIN’I BİR KENARA BIRAKIYORUM”

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 67 projesi var. Büyükşehir olmazsa İzmit ne yapacak diye düşünüyorum. Tahir Büyükakın’ı bir kenara bırakarak diğer belediye başkanlarını eleştiriyorum. Belediyecilik sadece makamda vatandaşa randevu vermek değil. Sahada belediye başkanlığı yapmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanının çalışması tüm ilçe belediye başkanlarına örnektir. Koltuğunda oturan bürokrat, daire başkanı, müdür devri bitti. Saha da olan belediye başkanı kazanan olacaktır” ifadelerini kullandı.