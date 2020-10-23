Hürriyet, Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti

Komedyen Cem Yılmaz twitter sosyal medya hesabından, pandemi sürecinde canla başla mesai harcayan sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz gösteri sunmak istediğine yönelik mesaj paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cem Yılmaz’ı İstanbul’a davet eden bir mesaj yayınladı. Pandemi süreci boyunca durmaksızın çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de paylaştığı tweetle Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti.

"BİZE GELMEZLER" DEMİYORUZ

Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine “Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız “bize gelmezler” demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağ olun.” tweetine paylaştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Cem Yılmaz’a çağrı da bulunup, "Bize gelmezler" demiyoruz. İzmit’te sizleri en kısa zamanda sağlıkçılarımızla buluşturmak istiyoruz.” diyerek Cem Yılmaz’ı İzmit’e davet etti.