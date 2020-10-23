Mutlu, Hülagü’yü topa tuttu! "İstifa edip meydanlarda siyaset yapsın"

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu bugün partisinin il binasında olağan haftalık basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Zafer Mutlu açıklamasında Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’yü hedef aldı. Hülagü’nün üniversitede bilim üretmek yerine siyaset yaptığını iddia eden Mutlu Üniversitenin partili yönetime teslim edildiğini ifade etti.

“ÜNİVERSİTENİN İRADESİ SİYASETE BIRAKILDI”

Bu güne kadar göz göre göre içimizde yaşadığımız bir gerçeği paylaşacağını ifade eden İl Başkanı Mutlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü’nün 6 yıldır görevde olduğunu hatırlatarak Hülagü’nün göreve geldiği günde siyaset ile anıldığını ve bunun hala devam ettiğini söyledi. Mutlu açıklamasının devamında, “Biz üniversitemizin bilimle, buluşlarla, başarı ile anılmasını isterdik. Otuz yıla yakın deneyimi ile artık bir yükseköğretim kurumunun bilim alanında gündeme gelmesini beklerdik. Üniversite fevkalade kötü yönetilmekte, hatta yönetilmemektedir. Siyasetten geldiği için yönetme iradesini de siyasete bırakmış olan sayın rektörün sadece algı çalışması ile kendi koltuğunu sağlamlaştırma kaygısında olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE KAN KAYBETMİŞTİR”

Herkesin siyaset yapma hakkının olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Mutlu, “Ne yazık ki Üniversite partili siyasete teslim edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinin Umuttepe Eğitim Tesisleri gibi yönetilmesine elverişli hale getirilmiştir. Göreve geldiği günden bu yana her üç ayda bir gazetelerde “ Sağlık Bakanı” olacağı duyurulan rektör kişisel algı oluştururken Üniversiteyi de şahsi hesabının ardından sürüklemesine göz yumulmuştur. Üniversite kan kaybetmiştir. Çok değerli hocalar ayrılmak zorunda kalmıştır. Bugün Tıp Fakültesinde pek çok branştan deneyimli hoca bulmak zorlaşmıştır.” dedi.

“BEN OLSAM ENGEL OLURDUM”

Cumhurbaşkanı ile olan yakınlığının “Dokunulmazlık Zırhı” gibi kullandığını söyelerek konuşmasında devam eden Mutlu, “Üniversite, bilimsel araştırmalarla anılır. 80 bin öğrencisi ve 5 bin akademik personeli ile yaklaşık 500 milyon bütçeli bir kurum siyaset yapan bir partinin meselesidir. Üniversitemizden sağlık bilim kuruluna bir üye alınmasını bekledik. Hani Reis Beyin özel doktoru ve aile dostu idi ya hani 5 yıldır Sağlık Bakanı oluyordu ya Üniversitemizden Bilim kuruluna bir üye atayamadık. Geçen hafta gazetelerde Sayın Hülagü’nün kıymetli çocuğunun terfi ve atama haberlerini okuduk ben olsam özellikle Cumhurbaşkanının yakınlara iltimas vurgusu üzerine buna engel olurdum. Ailenin özel hayatı elbette bizi ilgilendirmez. Ama bir üniversite rektörünün bu tür konularda daha dikkatli olması gerekmez mi.” dedi.

“MAKAM ARACINI SATIP BİLGİSAYAR ALSIN”

Saadettin Hülagü’nün sürekli siyasileri ağırladığını vurgulayan Mutlu eleştirilerine makam araçları üzerinden devam etti. İktidarın belediye başkanlarındaki makam aracı düşkünlüğünün üniversiteye de bulaştığını ifade eden Mutlu açıklamasının devamında, “Önceki dönemde Ford marka bir tek makam aracı ile rektörlük yapan Sezer Komşuoğlu’ndan sonra üç MERCEDESLİ rektörlük forsu hakim olmuştur. Oysa ki milletin imkanları kullanılarak harcanan milyonlar çocuklarımızın eğitimine harcanmalıydı.Saadet partisi olarak önerimiz şu: Sayın Rektör bugün milyonlarca lira eden Mercedes marka araçlarını satıp uzaktan derse bağlanamayan çocuklara binlerce adet bilgisayar hediye etsin kendisini alkışlayalım.” ifadelerini kullandı. Mutlu açıklamasının devamında Bakan olmak istiyorsa istifa edip partisine üye olsun ve meydanda siyaset yapsın diyen dedi.