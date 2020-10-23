Fırat Okul: Helal olsun dedirten bir takım kuruldu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul sonuna kadar mücadele eden bir takım kurulduğunu belirtti. Okul ayrıca İzmit Belediyespor ailesi içinde görev almaktan ötürü duyguyu mutluluğu da ifade etti.

ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLER

Okul İzmit Belediyesporun değerli işlere imza attığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Bu vizyonun içinde olduğum için çok mutluyum. Fatma Hanımın kadın basketboluna olan desteği çok önemli. Ben de yıllardır kadın basketbolunun içindeyim. Bu tür desteklerin ne kadar değerli olduğunun farkındayım.

BASINIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Geçen sezon Türkiye kupasında 3 büyük kulüp ile oynadık ve çok iyi bir iş çıkardık. Seyir keyfi veren kaybettiğimizde de Helal olsun dedirtecek bir takım kurulduğuna inanıyorum. Bize de bu aile içinde bize pay verdikleri için Başta Fatma Hanım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte basınımız da özellikle şu pandemi sürecinde çok önemli katkılar sunuyor. Basınımıza da teşekkür ediyorum.