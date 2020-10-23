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23 Eki 2020 - 13:19- Spor G: 23 Eki 2020 - 13:20

Koştur: Arkadaşlık duygusu başarıyı da getiriyor

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Uğur Koştur 28 Ekimde İzmitte oynanacak olan Euroleague eleme maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısı...

Erdem ÖVÜÇ
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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Uğur Koştur 28 Ekimde İzmitte oynanacak olan Euroleague eleme maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında söz aldı. Koştur takımdaki arkadaşlık duygusunun başarıyı da beraberinde getireceğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Sayın başkanımız Fatma Kaplan Hürriyetin de dediği gibi İzmitimizin adını Türkiyeye hatta Avrupaya duyuracağız.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Göreve gelirken de bir söz vermiştik ve bu sözümüzü tutuyor Avrupayı İzmite getiriyoruz. Bu başarıdan ötürü emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Takımdaki arkadaşlık bizi başarıya götürüyor. Fatma başkanımızın himayelerinde başarılarımız artarak devam edecek. Biz turdan eminiz ancak Allah korusun tersi bir durum olursa da Euro Cup heyecanı ile Avrupa maceramız devam edecek.
# İzmit

23 Eki 2020 - 13:19 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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