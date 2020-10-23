Renault Grubu 2020'nin üçüncü çeyreğinde 10 milyar 374 milyon Euro gelir elde etti

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo: "Üçüncü çeyrek sonuçları, Grup olarak ticari politikamızdaki değişimi yansıtıyor. Artık satış adetinden ziyade kâra odaklanıyoruz. Elektrikli araçlardaki performansımız, çok olumlu tepkiler alan E-TECH hibrit modellerimiz, likidite rezervlerimiz ve pozitif enerjimiz bize Renault Grubu’nun toparlanma planlarına dair güven veriyor" dedi.

Ticari sonuçlar: üçüncü çeyreğin öne çıkanları

2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel otomobil pazarında iyileşme eğilimi görüldü. Yılın ilk yarısındaki %28'lik düşüşe kıyasla bu dönemdeki düşüş yalnızca %4 ile sınırlı kaldı. Renault Grubu üçüncü çeyrekte 806 bin 320 araç satışı gerçekleştirdi. Bu sayı 2019'un aynı dönemine göre satışların sadece %6,1 oranında azaldığı anlamına geliyor. Renault markası elektrikli araçlarda liderliğini güçlendirirken, Avrupa'da E-TECH hibrit ve şarjlı hibrit ürün gamını da hızlandırıyor. Grup ayrıca, üçüncü çeyrek boyunca fiyat disiplini politikasını güçlendirdi.

Avrupa'da pazar payı %10,3 oldu

Grup, %5 oranında düşüş yaşayan Avrupa pazarında, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 405 bin 223 satış adediyle (%-2,9) olumlu gidişatını sürdürdü. Pazar payı ise 0,2 puan artış ile %10,3 oldu. Renault markasının satışları, her biri kendi segmentinde lider olan Clio, Captur ve ZOE'nin performansları sayesinde %0,8 arttı. Dacia tarafında ise 2019'un üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisinden dolayı satışlar %9,9 oranında geriledi.

Gelişen pazarın lideri: ZOE

Renault, %107,2'lik artış gösteren Avrupa elektrikli araç pazarının lideri konumunda. ZOE, üçüncü çeyrek boyunca %157,4 artışla 27 binden fazla satış adetine ulaşarak en çok satan elektrikli araç oldu. Hibrit ve %100 elektrikli araçlar için verilen siparişlerin sayısı, Renault Grubu’nun 2020 yılı CAFE hedeflerine ulaşma yolunda elini güçlendiriyor.

Avrupa dışı pazarlarda görünüm

Satış adetinden çok karlılığa odaklanan politika değişikliği ve toplam pazardaki ciddi düşüş nedeniyle Grubun Brezilya’daki satışları %9 oranında geriledi. Brezilya’daki toplam pazardaki gerileme ise %50,9’u buldu. Renault Grubu'nun ikinci büyük pazarı olan Rusya'da LADA satışları, %3,7 oranında büyüyen pazarın üzerine çıkarak üçüncü çeyrekte %4,5 arttı. Pazarda en çok satan iki araç olan LADA Granta ve LADA Vesta'nın başı çektiği satışlarda Renault Grubu, %28,8 pazar payıyla lider konumunda bulunuyor.

Türkiye’de güçlü performans

Renault Grubu, çok güçlü bir toparlanma (%+178,0) yaşayan Türkiye pazarında ise satışlarını %131,1 artırdı.

Üçüncü çeyrek gelirleri

2020'nin üçüncü çeyreğinde Grup gelirleri, %8,2'lik düşüşle 10 milyar 374 milyon Euro olarak gerçekleşti. Döviz kurlarının sabit kalması durumunda, Grup gelirleri %3,2 oranında azalmış olacaktı. AVTOVAZ haricinde otomotiv gelirleri %7,4'lük bir düşüşle 8 milyar 948 milyon Euro oldu. Bu düşüş, temelde kısmen stok ayarlamalarına bağlı olarak işlem hacimlerindeki düşüşle (-6,8 puan) açıklanabilir. Ortaklara yönelik daha düşük araç ve parça üretimi, ortaklarımıza yaptığımız satışlarda 3.3 puan gerilemeye neden oldu. Grup, gelişen piyasalardaki kur etkisinden 4,2 puanlık düşüşle olumsuz etkilendi. Olumlu 5,5 puanlık fiyat etkisi ise, devalüasyonlarını ve fiyat disiplin politikasını kapsayacak artışlardan geldi. Ürün etkisi ise olumlu şekilde 1,1 puan şeklinde gerçekleşti. Burada artan ZOE satışları artışta etkili oldu. 0,3 puanlık olumlu katkı ise diğer unsurların etkisiyle oluştu. AVTOVAZ'ın Grup gelirlerine katkısı üçüncü çeyrekte 663 milyon Euro oldu. Bu durum, 153 milyon Euro'luk olumsuz döviz kuru etkisi hesaplandıktan sonra %16,2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Döviz kurlarının sabit kalması durumunda, AVTOVAZ katkısı %3,2 olacaktı. Mobilite Hizmetleri 2020 üçüncü çeyrek gelirlerine 5 milyon Euro değerinde katkı sağladı. Satış Finansmanı (RCI Banque) 2019'un aynı dönemine göre %10,1'lik bir düşüşle 2020 üçüncü çeyrekte 758 milyon Euro gelir elde etti.



Otomotiv faaliyeti 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,2 milyar Euro'luk likidite rezervini elde tutuyordu. Bu rezerv, Fransız Devleti garantisinden faydalanan 5 milyar Euro'luk kredi tahsis anlaşmasını da içeriyor. Likidite rezervleri, temelde işletme sermayesi gereksinimleri ve borç ödemelerinin mevsimselliğinden kaynaklı olarak 30 Haziran'dan bu yana 1,6 milyar Euro'luk düşüş gösterdi. Bütün bunlara rağmen, Renault Grubu yılın ikinci yarısında otomotiv açısından olumlu bir operasyonel serbest nakit akışı sağlamalı.