Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı

Gölcük'te Kardiyoloji uzmanı Dr. Aydın Ünsal (covid -19) nedeniyle entübe edildi. İstanbul'da bir hastanede tedavisine devam edilecek. Aynı şekilde Dahiliye uzman Doktoru Mustafa Çalışkan'da (Covid -19) nedeniyle tedavi altına alındı. Çalışka'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevilen iki doktorun koronaya yakalanması üzüntü ile karşılandı.