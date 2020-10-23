Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve sezona Bigadiç iç saha galibiyetiyle başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Efeler’i, geçen hafta ilk deplasmanda, ligdeki ikinci hafta maçında Beştepe’de Kulaspor’a, nefes kesen maçta 3-2 yenilerek, bir puan alırken üzülmüştü. Zirveden iki puan geride kalan Kağıtspor, bugün telafi peşinde olacak. Efeler, 2 maçını da kaybeden ve sondan ikinci sırada yer alan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor takımını konuk edecek. 14.00’te başlayacak müsabaka, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
23 Eki 2020 - 17:11- Spor Güncelleme: 23 Eki 2020 - 17:12
Efeler, Kayseri Melikgazi’yi ağırlıyor
Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve sezona Bigadiç iç saha galibiyetiyle başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Ef...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.