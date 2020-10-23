Efeler, Kayseri Melikgazi’yi ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve sezona Bigadiç iç saha galibiyetiyle başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Efeler’i, geçen hafta ilk deplasmanda, ligdeki ikinci hafta maçında Beştepe’de Kulaspor’a, nefes kesen maçta 3-2 yenilerek, bir puan alırken üzülmüştü. Zirveden iki puan geride kalan Kağıtspor, bugün telafi peşinde olacak. Efeler, 2 maçını da kaybeden ve sondan ikinci sırada yer alan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor takımını konuk edecek. 14.00’te başlayacak müsabaka, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.