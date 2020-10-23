Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentte kadınlar için yapılacak projeler üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kadınların fikrini önemseyen ve birlikte hareket eden Başkan Hürriyet, İzmit Rotary Kulübü’nün kadın üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlığını Didem Özel’in yaptığı toplantıda kadınlar çalışmalarından bahsederken, Başkan Hürriyet konu kadın olduğunda her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.
GÜZEL İŞLER YAPMAK
İzmit Rotary Kulübü’nün kadınlarına başarılar dileyen Başkan Hürriyet, “Çıktığınız yolda umarım güzel işler yapmak nasip olur. Kadınlar adına, çocuklar adına ülke ve kent adına güzel işler yapacağınıza eminim. Özellikle kadınlarımızın sosyal faaliyetlerine, yardım faaliyetlerine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Biz de İzmit Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya hazırız” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.