Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentte kadınlar için yapılacak projeler üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kadınların fikrini önemseyen ve birlikte hareket eden Başkan Hürriyet, İzmit Rotary Kulübü’nün kadın üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlığını Didem Özel’in yaptığı toplantıda kadınlar çalışmalarından bahsederken, Başkan Hürriyet konu kadın olduğunda her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

GÜZEL İŞLER YAPMAK

İzmit Rotary Kulübü’nün kadınlarına başarılar dileyen Başkan Hürriyet, “Çıktığınız yolda umarım güzel işler yapmak nasip olur. Kadınlar adına, çocuklar adına ülke ve kent adına güzel işler yapacağınıza eminim. Özellikle kadınlarımızın sosyal faaliyetlerine, yardım faaliyetlerine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Biz de İzmit Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya hazırız” şeklinde konuştu.