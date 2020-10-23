Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti

Gastro- İzmit yemek festivalinin ikinci gününde Gençler Türk Mutfağı Ana Yemek kategorisinde yarışma gerçekleştirildi. Michelin Yıldızlı şeflerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmalarda 30 yarışmacı 5’li gruplar halinde yarıştı. Çok sayıda vatandaşın pandemi kurallarına uygun olarak takip ettiği yarışmalarda genç şefler, Türk mutfağının birbirinden güzel yemeklerini yaptı. Jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucu birinci olan şeflere altın, ikincilere gümüş, üçüncülere ise bronz madalya verildi.

YEMEKYARIŞMASI

Gastro-İzmit’in 3. gününde yarın Taze Makarna Yarışması / Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler Yarışması düzenlenecek. Saat 11.00’da başlayacak olan yarışmalarda birbirinden marifetli şefler yemekler yaparak altın madalya için mücadele edecek. 24 Ekim Cumartesi günü ise Gastro-İzmit festivalinin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar özel ödüllerle uğurlanacak. Yılın Altın Şefi Büyükler, Yılın Altın Şefi Gençler ve Hijyen Madalyası olmak üzere üç ayrı madalya ile yarışmayı tamamlayacak olan finalistlere ödüllerini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet verecek. Başkan Hürriyet, tüm İzmitlileri çeşitli gösteriler ve birbirinden renkli yarışmalara sahne olacak 1. Gastro-İzmit Yemek Festivali’ne davet etti.