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23 Eki 2020 - 17:27- Gündem G: 23 Eki 2020 - 17:29

İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimi, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek kendisine baret hediye etti
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İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin kendini tanıttığı ziyarette, Vali Yavuz’a görevlerinde başarı temennisinde bulunuldu. Ziyarette, İMO Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut’a Şube Sayman Üye Nevzat İlker Ural, yönetim kurulu üyeleri Şerafettin Vural, Ünal Ekşi, Ömer Semih Yurt ve İsmail Yaruk eşlik etti. Başkan Bulut, "Sayın valimize öncelikle yeni görev yerinde başarılar diliyor, Kocaeli ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“EN İYİ VE EN TİTİZ ŞEKİLDE”

İnşaat Mühendisleri Odası’nın çalışmalarının anlatıldığı ziyarette bilgi veren Başkan Bulut, mesleki sorunların çözümünün yanı sıra, kentsel sorunların çözümü içinde yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve etkileşim halinde olduklarını söyleyen Bulut, görevlerini en iyi ve titiz bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bulut, “Sayın Valimiz ile birlikte Kocaeli’ye hizmet etmekten onur duyacağız" dedi. İMO Başkanı Kahraman Bulut ziyaretin anısına Vali Yavuz’a baret hediye etti. Vali Yavuz, ziyaretlerinden dolayı İMO yönetimine teşekkür etti.
# Kocaeli

23 Eki 2020 - 17:27 - Gündem

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