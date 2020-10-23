Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Eskihisar’da sabah namazı sonrası işçilere simit dağıttı. YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç stant sonrası yaptığı açıklamada, “18 yıllık iktidar süresince ekonomi gittikçe kötüleşiyor, alım gücü sürekli azalıyor. İşte durum ortada! Suç oranı da artmış, engel olunamamış. Fuhuş engellenememiş. Yoksulluk artmış. Fakirliğe engel olamamışlar. Dağıttıkları erzak ve kömürle övünmekteler. Oysa ne kadar çok erzak ve kömür dağıtılırsa yoksulluk ve fakirlik o kadar artıyor demektir, işte bu yüzden iktidarımızda yoksulluğu, adaletsizliği, ortadan kaldıracağız. Gebze ilçemizin her bir yerinde davamızı anlatmak için çalışmalara durmadan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
23 Eki 2020 - 17:28- Gündem Güncelleme: 23 Eki 2020 - 17:30
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı
YRP Gebze İlçe Teşkilatı, Eskihisar’da sabah namazının ardından işçilere simit dağıttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.