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23 Eki 2020 - 17:28- Gündem G: 23 Eki 2020 - 17:30

YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı

YRP Gebze İlçe Teşkilatı, Eskihisar’da sabah namazının ardından işçilere simit dağıttı
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Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Eskihisar’da sabah namazı sonrası işçilere simit dağıttı. YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç stant sonrası yaptığı açıklamada, “18 yıllık iktidar süresince ekonomi gittikçe kötüleşiyor, alım gücü sürekli azalıyor. İşte durum ortada! Suç oranı da artmış, engel olunamamış. Fuhuş engellenememiş. Yoksulluk artmış. Fakirliğe engel olamamışlar. Dağıttıkları erzak ve kömürle övünmekteler. Oysa ne kadar çok erzak ve kömür dağıtılırsa yoksulluk ve fakirlik o kadar artıyor demektir, işte bu yüzden iktidarımızda yoksulluğu, adaletsizliği, ortadan kaldıracağız. Gebze ilçemizin her bir yerinde davamızı anlatmak için çalışmalara durmadan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

23 Eki 2020 - 17:28 - Gündem

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