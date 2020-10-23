CHP'den Atakan Yavuz'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Atakan Yavuz'un başkanlığında kurulan Yarımca Birlik ve Beraberlik Derneği'ni ziyaret etti. CHP’li heyet, ziyarette Yavuz’a yeni açılışını yapacakları bürolarının hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyaretten her iki taraf da memnun olduğunu ifade etti.