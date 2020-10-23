Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da

Pandemi dönemi ile tüm dünyada ve ülkemizde ekonomi olumsuz olarak etkilenirken Körfezli iş adamlarına taze kan fırsatı oluşturacak girişim, Körfez Ticaret Odası girişimi ile sağlandı. Geçen yıl ilki yapılan ve ihracat fırsatı oluşturan girişim ile Rusya’dan gelen iş adamları ve girişimciler, Türk meslektaşları ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak karşılıklı görüşme şansı yakaladılar. Ekonomi ve iş dünyası için hareketlenme fırsatı oluşturan çalışma, KTO’da Mustafa Efe Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

BAŞKAN SÖĞÜT DE KATILDI

Rusya’dan gelen iş adamları ve girişimciler, tercümanlar eşliğinde Türk meslektaşları ile birebir görüşüp ürünlerini tanıttılar. Görüşmeler sırasında Türk iş adamları ürünlerini Rusya’ya ihraç etmeye çalışırken Rus meslektaşları da aynı şekilde kendi ürünlerini anlattılar. KTO Başkanı Recep Öztürk, yönetimi ve üyelerle birlikte gelen konuklarla yakından ilgilenerek görüşmelerin verimli geçmesi için çaba harcadılar. Belediye Başkanı Şener Söğüt de programa katılarak Körfez ilçesi ile bilgiler verdi.