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23 Eki 2020 - 17:58- Spor G: 23 Eki 2020 - 17:59

Özel spor turnuvaları yasaklanıyor!

İçişleri Bakanlığından özel turnuva düzenleyenler ile ilgili tüm valiliklere önemli bir yazı gönderildi. Böylesi organizasyonlar düzenleyecek olanlar...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığından özel turnuva düzenleyenler ile ilgili tüm valiliklere önemli bir yazı gönderildi. Böylesi organizasyonlar düzenleyecek olanlar ciddi yaptırımlarla karşılaşacak ve turnuva düzenleyenlere ciddi para cezaları verilecek. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da konu ile ilgili uyarıda bulundu ve TFFnin de özel turnuva düzenlenmesi konusunda kesin kararlı olduğunu özellikle son dönemde ülkede adeta patlama yapan halı saha turnuvalarına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti.

TFFDEN FUTBOL İL TEMSİLCİLERİNE GÖNDERİLEN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgede ülkemizin bazı bölgelerinde TFFnin onayı olmadan amatör futbol kulüpleri ile diğer özel kurum ve kuruluşların Özel Turnuvalar düzenlediği bu nedenle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlere aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu özel turnuvaların salgınla mücadelede olumsuz etkiler oluşturduğundan Özel Turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemler başlatılacağına dair yazı İl Valiliklerine bildirilmiştir denildi.

23 Eki 2020 - 17:58 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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